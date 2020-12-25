Дмитрий Селюк: «Ротенберг думает о завершении карьеры. Он хочет стать футбольным функционером»

Теги Локомотив Борис Ротенберг-младший премьер-лига Россия Дмитрий Селюк агенты Футбол

Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, рассказал о дальнейших планах своего клиента.

«Мы пока не говорили с «Локомотивом» о продлении контракта. Сейчас рано о чем-то говорить. Жизнь покажет. Он пока восстанавливается.

Борис думает о завершении карьеры. Он хочет перейти к другой работе и стать футбольным функционером», – сказал Селюк.

Ротенберг продолжает восстановление после травмы крестообразных связок колена. В последний раз он выходил на поле в декабре 2018 года.

За 5 сезонов в «Локомотиве» Ротенберг провел 10 матчей в РПЛ. Срок его контракта истекает этим летом.

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