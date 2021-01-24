Арустамян о приговоре Навальному: «Никогда не был поклонником Алексея, но это печально и грустно»

Комментатор высказался о приговоре оппозиционному политику Алексею Навальному.

«Никогда не был поклонником Алексея Навального как политика – хотя всегда с интересом слежу за его расследованиями.

Но то, что произошло сегодня, – печально и грустно», – написал Арустамян в твиттере.

Суд удовлетворил представление ФСИН и заменил условный срок Навальному по так называемому «делу «Ив Роше» на реальный – 3,5 года. ФСИН настаивала, что политик не отмечался, как ему было предписано, в соответствующих органах, пока пребывал в коме и на лечении в Германии.

Учитывая время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом, Навальному предстоит отбыть 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима, но приговор не вступил в законную силу.

Ровно 2 года и 8 месяцев назад в России было совсем по-другому