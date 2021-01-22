Роналд Куман: «Сейчас «Барса» не сможет выиграть много трофеев. Нужно быть реалистами»

Главный тренер «Барселоны» высказался о шансах клуба на трофеи в этом сезоне.

«Я неоднократно говорил, что для «Барселоны» это сезон перемен, мы делаем ставку на молодежь. Прямо сейчас «Барселона» не сможет выиграть много трофеев. Нужно быть реалистами относительно того, с чего мы начали, какие изменения сделали. Мы всегда должны быть готовы бороться, но нужно быть реалистами.

Мы понимаем ситуацию в , она сложна. Мы будем стремиться к победе до того дня, пока это не станет невозможным.

В Лиге чемпионов нет явного фаворита. Впереди два матча с «ПСЖ», и мы постараемся пройти дальше. Наша цель – завоевывать трофеи, потому что мы , но мы должны быть реалистами», – сказал тренер.