Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Эйбара», «Валенсия» сыграла вничью с «Осасуной»

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В 19-м туре чемпионата Испании «Севилья» на выезде победила «Алавес» (2:1) во вторник. 

В среду «Сельта» проиграла «Бетису» (1:2), а «Вильярреал» сыграл вничью с «Гранадой» (2:2).

В четверг «Валенсия» поделила очки с «Осасуной» (1:1), а «Атлетико» проводит гостевой матч с «Эйбаром». 

Матчи «Реал» – «Атлетик» (3:1) и «Барселона» – «Реал Сосьедад» (2:1) были сыграны 16 декабря.  

Чемпионат Испании

19-й тур

Валенсия – Осасуна 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
21 января, 21.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 42 Кальери, 1:1 – 69, автогол Унаи Гарсия.
ВаленсияДоменек, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Васс, Солер, Черышев (Гедеш, 68), Ли Кан Ин (Гамейро, 58), Рачич (Муса, 59), Гайя, Макси Гомес.
ОсасунаЭррера, Унаи Гарсия, Видаль, Ронкалья, Хуан Крус, Роберто Торрес (Иньиго Перес, 75), Рубен Гарсия (Санчес, 75), Торро, Монкайола (Ойер Санхурхо, 87), Кальери, Мартинес (Барха, 75).
Предупреждения:
Видаль (45), Васс (60), Хуан Крус (71), Санчес (77).

 

Эйбар – Атлетико 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
21 января, 23.30, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12, пенальти Дмитрович, 1:1 – 40 Суарес.
ЭйбарДмитрович, Оливейра, Арбилья, Бигас, Посо, Альварес, Инуи, Диоп, Экспосито, Кике Гарсия, Муто.
АтлетикоОблак, Савич, Врсалько, Хименес, Фелипе, Лемар (Жоау Феликс, 46), Карраско, Сауль, Льоренте, Корреа (Торрейра, 46), Суарес.
Предупреждение:
Фелипе (62).

 

Кадис – Леванте 2:2 (2:2, 0:0)
Дата проведения
19 января, 21.00, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Переа, 1:1 – Рохер Марти, 1:2 – 11 Рохер Марти, 2:2 – 28 Кала.
КадисЛедесма, Карселен, Алькала, Кала, Искьердо, Гарридо, Алекс Фернандес, Йонссон (Бодижер, 87), Переа (Сальви Санчес, 68), Лосано (Хименес, 87), Негредо (Алехо, 75).
ЛевантеФернандес, Мирамон, Постиго (Везу, 66), Дуарте, Клерк, Радоя, Мальса (Мелеро, 66), Де Фрутос (Сон, 88), Леон (Рочина, 87), Рохер Марти (Дани Гомес, 71), Моралес.
Предупреждения:
Дуарте (64), Лосано (79), Кала (81), Алькала (85).

 

Вальядолид – Эльче 2:2 (0:2, 2:0)
Дата проведения
19 января, 21.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Хосан, 0:2 – 43 Хосан, 1:2 – 71 Мичел, 2:2 – 89 Хоакин Фернандес.
ВальядолидМасип, Хоакин Фернандес, Начо Мартинес, Перес (Эрвиас, 72), Алькарас, Кике Перес (Тони Вилья, 57), Меса (Куки, 89), Орельяна, Сан-Эметерио (Мичел, 57), Плано (Серхио Бенито, 89), Вейсман.
ЭльчеБадия, Верду, Хосема (Диего Гонсалес, 74), Мохика, Барраган, Ригони, Гути, Кармона (Родригес, 74), Хосан (Мигель Анхель, 74), Милья, Бойе (Джон Дональд, 86).
Предупреждения:
Сан-Эметерио (39), Хосема (51), Мигель Анхель (85), Милья (90).
Удаление:
Меса (90).

 

Алавес – Севилья 1:2 (1:2, 0:0)
Дата проведения
19 января, 23.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Эн-Несири, 1:1 – 12 Мендес, 1:2 – 30 Сусо.
АлавесПачеко, Дуарте, Лежен, Химо Наварро, Агиррегабириа (Сайнс, 63), Мендес (Дейверсон, 69), Пина (Ману Гарсия, 87), Риоха (Хота, 69), Батталья, Лагуардиа, Хоселу.
СевильяБуну, Кунде, Серджи Гомес, Навас, Акунья, Жордан (Гудель, 78), Ракитич, Окампос (де Йонг, 63), Фернандо, Сусо (Оливер Торрес, 90), Эн-Несири (Васкес, 90).
Предупреждения:
Лежен (48), Мендес (56), Пере Понс (72), Эн-Несири (81), Буну (89), Навас (90).

 

Хетафе – Уэска 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
20 января, 21.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 69 Арамбарри.
ХетафеЯньес, Ньом, Эчейта, Джене, Суарес, Кубо (Портильо, 80), Кукурелья, Арамбарри (Тимор, 87), Максимович, Аленья (Иглесиас, 87), Мата (Анхель Родригес, 64).
УэскаАльваро Фернандес, Галан (Гарсия, 79), Пулидо, Сильва, Маффео (Окадзаки, 79), Микель Рико, Сеоане, Онтиверос (Феррейро, 62), Сиовас, Дани Эскриче (Серхио Гомес, 62), Рафа Мир.
Предупреждения:
Ньом (7), Рафа Мир (29), Мата (41), Онтиверос (62), Сеоане (90).

 

Бетис – Сельта 2:1 (2:1, 0:0)
Дата проведения
20 января, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Санти Мина, 1:1 – 25 Каналес, 2:1 – 44 Каналес.
БетисРоблес, Эмерсон, Руис, Миранда, Манди, Лайнес (Морено, 82), Родригес (Гуардадо, 68), Фекир, Каналес, Руибаль (Родри, 31), Морон (Иглесиас, 82).
СельтаРубен Бланко, Мальо, Араухо, Мурильо (Айду, 55), Аарон Мартин, Тапия, Денис Суарес, Мор (Баэса, 71), Мендес, Нолито (Бельтран, 71), Санти Мина.
Предупреждения:
Руис (10), Аарон Мартин (35), Роблес (69), Денис Суарес (70), Тапия (90).

 

Вильярреал – Гранада 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
20 января, 23.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 21 Сольдадо, 1:1 – 29 Пенья, 2:1 – 65, пенальти Мойсес Гомес, 2:2 – 75 Кенеди.
ВильярреалАсенхо, Педраса, Пау Торрес, Фойт, Пенья, Капу (Коклен, 88), Тригерос (Пино, 80), Мойсес Гомес (Пако Алькасер, 88), Парехо, Альбиоль, Фер Ниньо (Бакка, 59).
ГранадаРуй Силва, Фулькье, Херман Санчес, Нева, Дуарте, Милья (Вальехо, 90), Эррера, Монторо (Этеки, 79), Мачис (Пуэртас, 90), Сольдадо (Молина, 78), Суарес (Кенеди, 55).
Предупреждения:
Милья (15), Эррера (35), Тригерос (79), Мачис (90), Коклен (90), Дуарте (90).
Удаление:
Этеки (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика Ла Лиги

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