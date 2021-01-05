Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Эйбара», «Валенсия» сыграла вничью с «Осасуной»

В 19-м туре чемпионата Испании «Севилья» на выезде победила «Алавес» (2:1) во вторник.
В среду «Сельта» проиграла «Бетису» (1:2), а «Вильярреал» сыграл вничью с «Гранадой» (2:2).
В четверг «Валенсия» поделила очки с «Осасуной» (1:1), а «Атлетико» проводит гостевой матч с «Эйбаром».
Матчи «Реал» – «Атлетик» (3:1) и «Барселона» – «Реал Сосьедад» (2:1) были сыграны 16 декабря.
19-й тур
- Дата проведения
- 21 января, 21.00, «Месталья»
- Голы:
- 0:1 – 42 Кальери, 1:1 – 69, автогол Унаи Гарсия.
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Валенсия –
Доменек, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Васс, Солер, Черышев (Гедеш, 68), Ли Кан Ин (Гамейро, 58), Рачич (Муса, 59), Гайя, Макси Гомес.
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Осасуна –
Эррера, Унаи Гарсия, Видаль, Ронкалья, Хуан Крус, Роберто Торрес (Иньиго Перес, 75), Рубен Гарсия (Санчес, 75), Торро, Монкайола (Ойер Санхурхо, 87), Кальери, Мартинес (Барха, 75).
- Дата проведения
- 21 января, 23.30, «Ипуруа»
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Эйбар –
Дмитрович, Оливейра, Арбилья, Бигас, Посо, Альварес, Инуи, Диоп, Экспосито, Кике Гарсия, Муто.
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Атлетико –
Облак, Савич, Врсалько, Хименес, Фелипе, Лемар (Жоау Феликс, 46), Карраско, Сауль, Льоренте, Корреа (Торрейра, 46), Суарес.
- Предупреждение:
- Фелипе (62).
- Дата проведения
- 19 января, 21.00, «Рамон де Карранса»
- Голы:
- 1:0 – 4 Переа, 1:1 – 8 Рохер Марти, 1:2 – 11 Рохер Марти, 2:2 – 28 Кала.
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Кадис –
Ледесма, Карселен, Алькала, Кала, Искьердо, Гарридо, Алекс Фернандес, Йонссон (Бодижер, 87), Переа (Сальви Санчес, 68), Лосано (Хименес, 87), Негредо (Алехо, 75).
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Леванте –
Фернандес, Мирамон, Постиго (Везу, 66), Дуарте, Клерк, Радоя, Мальса (Мелеро, 66), Де Фрутос (Сон, 88), Леон (Рочина, 87), Рохер Марти (Дани Гомес, 71), Моралес.
- Дата проведения
- 19 января, 21.00, «Хосе Соррилья»
- Голы:
- 0:1 – 9 Хосан, 0:2 – 43 Хосан, 1:2 – 71 Мичел, 2:2 – 89 Хоакин Фернандес.
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Вальядолид –
Масип, Хоакин Фернандес, Начо Мартинес, Перес (Эрвиас, 72), Алькарас, Кике Перес (Тони Вилья, 57), Меса (Куки, 89), Орельяна, Сан-Эметерио (Мичел, 57), Плано (Серхио Бенито, 89), Вейсман.
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Эльче –
Бадия, Верду, Хосема (Диего Гонсалес, 74), Мохика, Барраган, Ригони, Гути, Кармона (Родригес, 74), Хосан (Мигель Анхель, 74), Милья, Бойе (Джон Дональд, 86).
- Предупреждения:
- Сан-Эметерио (39), Хосема (51), Мигель Анхель (85), Милья (90).
- Удаление:
- Меса (90).
- Дата проведения
- 19 января, 23.30, «Мендисорроса»
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Алавес –
Пачеко, Дуарте, Лежен, Химо Наварро, Агиррегабириа (Сайнс, 63), Мендес (Дейверсон, 69), Пина (Ману Гарсия, 87), Риоха (Хота, 69), Батталья, Лагуардиа, Хоселу.
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Севилья –
Буну, Кунде, Серджи Гомес, Навас, Акунья, Жордан (Гудель, 78), Ракитич, Окампос (де Йонг, 63), Фернандо, Сусо (Оливер Торрес, 90), Эн-Несири (Васкес, 90).
- Дата проведения
- 20 января, 21.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Гол:
- 1:0 – 69 Арамбарри.
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Хетафе –
Яньес, Ньом, Эчейта, Джене, Суарес, Кубо (Портильо, 80), Кукурелья, Арамбарри (Тимор, 87), Максимович, Аленья (Иглесиас, 87), Мата (Анхель Родригес, 64).
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Уэска –
Альваро Фернандес, Галан (Гарсия, 79), Пулидо, Сильва, Маффео (Окадзаки, 79), Микель Рико, Сеоане, Онтиверос (Феррейро, 62), Сиовас, Дани Эскриче (Серхио Гомес, 62), Рафа Мир.
- Дата проведения
- 20 января, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Голы:
- 0:1 – 15 Санти Мина, 1:1 – 25 Каналес, 2:1 – 44 Каналес.
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Бетис –
Роблес, Эмерсон, Руис, Миранда, Манди, Лайнес (Морено, 82), Родригес (Гуардадо, 68), Фекир, Каналес, Руибаль (Родри, 31), Морон (Иглесиас, 82).
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Сельта –
Рубен Бланко, Мальо, Араухо, Мурильо (Айду, 55), Аарон Мартин, Тапия, Денис Суарес, Мор (Баэса, 71), Мендес, Нолито (Бельтран, 71), Санти Мина.
- Предупреждения:
- Руис (10), Аарон Мартин (35), Роблес (69), Денис Суарес (70), Тапия (90).
- Дата проведения
- 20 января, 23.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
- 0:1 – 21 Сольдадо, 1:1 – 29 Пенья, 2:1 – 65, пенальти Мойсес Гомес, 2:2 – 75 Кенеди.
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Вильярреал –
Асенхо, Педраса, Пау Торрес, Фойт, Пенья, Капу (Коклен, 88), Тригерос (Пино, 80), Мойсес Гомес (Пако Алькасер, 88), Парехо, Альбиоль, Фер Ниньо (Бакка, 59).
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Гранада –
Руй Силва, Фулькье, Херман Санчес, Нева, Дуарте, Милья (Вальехо, 90), Эррера, Монторо (Этеки, 79), Мачис (Пуэртас, 90), Сольдадо (Молина, 78), Суарес (Кенеди, 55).
- Удаление:
- Этеки (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.