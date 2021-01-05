Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Эйбара», «Валенсия» сыграла вничью с «Осасуной»

В 19-м туре чемпионата Испании на выезде победила «Алавес» (2:1) во вторник.

В среду проиграла «Бетису» (1:2), а сыграл вничью с «Гранадой» (2:2).

В четверг поделила очки с «Осасуной» (1:1), а проводит гостевой матч с «Эйбаром».

Матчи «Реал» – «Атлетик» (3:1) и «Барселона» – «Реал Сосьедад» (2:1) были сыграны 16 декабря.

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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