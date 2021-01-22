Томас Тухель: «Не мог упустить шанс поработать в «Челси», в сильнейшей лиге мира»

прокомментировал свое назначение главным тренером «Челси».

«Эмоции сложно описать. Моя жизнь встала с ног на голову за последние три дня! Ощущения от того, что я возглавляю «Челси», восхитительные, я рад быть здесь.

Мы с помощниками посчитали, что возможность слишком хороша, чтобы ее упускать. Я чувствовал, что не могу отмахнуться от шанса стать частью этого клуба, частью семьи «Челси».

Мы с воодушевлением смотрим на шанс поработать с этим составом, проверить свои силы в , сильнейшей лиге мира, а также в Лиге чемпионов.

Вчера я встретился с командой, мы поработали. Было здорово сразу приступить к делу, мы готовы к сложному матчу с «Вулверхэмптоном» сегодня. Я в высшей степени доволен тем, что я здесь», – заявил Тухель.

«Челси» – «Вулверхэмптон». Онлайн-трансляция первого матча при Тухеле начнется в 21:00