«Барсе» интересны Маркос Алонсо и Гайя. Клуб хочет усилить позицию левого защитника

хочет укрепить позицию левого защитника.

По информации Mundo Deportivo, технический секретариат клуба и кандидаты на пост президента «Барсы» обсуждают двух потенциальных новичков – защитника «Валенсии» Хосе Гайя и игрока Маркоса Алонсо.

В каталонском клубе сомневаются, что у Хуниора Фирпо есть будущее в «Барселоне», поэтому занимаются поиском футболиста, который смог бы стать альтернативой для .

«Барселона» внимательно следит за ситуацией вокруг Гайя, футболист произвел положительное впечатление на представителей сине-гранатовых. Срок его действующего контракта с «Валенсией» истекает в 2023 году. «Барса» может подписать испанца, поскольку испытывает серьезные финансовые проблемы. Клуб согласится продать 25-летнего игрока за 15+15 млн евро.

Гайя хочет получить от «Валенсии» улучшенный контракт, а сейчас это практически невозможно. Кроме того, он хочет видеть амбициозный проект, а не бороться за выживание в .

Также «Барселона» внимательно следит за Маркосом Алонсо, контракт которого с «Челси» также закончится в 2023 году. Клубу нравится умение испанца действовать и в обороне, и в атаке. Также преимуществом выглядят его габариты: рост Алонсо – 188 см. Это позволяет ему действовать и на позиции центрального защитника.