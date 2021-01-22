Тренер «Аякса» тен Хаг не хочет отпускать Промеса в «Спартак»

Главный тренер Эрик тен Хаг выступил против продажи полузащитника команды в «Спартак».

По данным AD, специалист не хочет терять никого из игроков команды в зимнее трансферное окно. Особенно это касается Промеса, к которому тренер очень тепло относится.

При этом утверждается, что «Спартак» хочет подписать хавбека. Футболист готов вернуться в московский клуб.

Позиция тен Хага не означает, что Промес точно останется в «Аяксе», но, по данным источника, сделка еще далека от завершения.

Вчера стало известно, что московский клуб готов заплатить за 29-летнего игрока максимум 10 млн евро, а «Аякс» хочет получить на 2 млн евро больше. Контракт с Промесом уже согласован. В случае возвращения в «Спартак» хавбек будет зарабатывать 3,5 млн евро в год.

Вингер выступал за московский клуб в 2014-2018 годах, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса.

В этом сезоне футболист провел за «Аякс» 18 матчей в чемпионате и забил 6 мячей. Его полную статистику можно найти здесь.

Похоже, Промес все ближе к «Спартаку». Каким он запомнился в Москве?