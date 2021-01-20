Конте за споры с судьей удалили в конце матча с «Удинезе»: «Браво, Мареска, даже с ВАР это всегда ты»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте был удален в конце матча Серии А с «Удинезе» (0:0).
На протяжении игры Конте неоднократно выражал недовольство решениями судьи Фабио Марески, а в конце матча требовал добавить больше времени вместо четырех минут, сообщает Corriere dello Sport.
После удаления Конте продолжил критиковать судью: «Это всегда ты, Мареска. Это всегда ты. Даже с ВАР это всегда ты. Браво, Мареска».
Уже после окончания матча был удален начальник команды «нерадзурри» Габриэле Ориали. Мареска сказал Ориали: «Нужно уметь принимать поражения». Перепалка продолжилась в подтрибунном помещении.