Вильмар Барриос: «Не считаю себя лучшим опорником в РПЛ. Нравятся Крал и Крыховяк»

Полузащитник высказался по поводу игры на позиции опорного хавбека.

– Барриос – самый сильный опорник Премьер-лиги?

– Не считаю себя лучшим на этой позиции. Просто неплохо справляюсь со своей ролью на поле.

Но при этом мне очень нравится, как ведет себя на ней (позиции опорного – прим.) спартаковец Крал или Крыховяк из . С ними всегда интересно встречаться в игре. Это учит тебя самого быть лучше. Но вообще в России на моей позиции немало талантливых игроков, – сказал колумбийский хавбек.