Вильмар Барриос: «Не считаю себя лучшим опорником в РПЛ. Нравятся Крал и Крыховяк»

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия Гжегож Крыховяк Вильмар Барриос Матч ТВ Алекс Крал Футбол

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался по поводу игры на позиции опорного хавбека.

– Барриос – самый сильный опорник Премьер-лиги?

– Не считаю себя лучшим на этой позиции. Просто неплохо справляюсь со своей ролью на поле.

Но при этом мне очень нравится, как ведет себя на ней (позиции опорного – прим.) спартаковец Крал или Крыховяк из «Локомотива». С ними всегда интересно встречаться в игре. Это учит тебя самого быть лучше. Но вообще в России на моей позиции немало талантливых игроков, – сказал колумбийский хавбек.

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