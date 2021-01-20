Роналд Куман: «Суарес – отличный игрок, но «Барса» приняла решение. Мне не нравится отвечать на вопросы про него»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман ответил на вопрос по поводу выступлений форварда «Атлетико» Луиса Суареса, который в сентябре покинул каталонский клуб.

«Мне не нравится отвечать на эти вопросы. Он отличный игрок, но это решение (речь про его уход из «Барсы» – прим. Sports.ru), которое мы приняли. Если вы спрашиваете меня каждый раз, когда он забивает...» – сказал Куман на пресс-конференции перед матчем с «Эльче». 

Суарес делит лидерство в списке бомбардиров Ла Лиги с Лионелем Месси, оба забили по 11 голов.

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