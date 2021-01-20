Роналд Куман: «Суарес – отличный игрок, но «Барса» приняла решение. Мне не нравится отвечать на вопросы про него»

Главный тренер «Барселоны» ответил на вопрос по поводу выступлений форварда , который в сентябре покинул каталонский клуб.

«Мне не нравится отвечать на эти вопросы. Он отличный игрок, но это решение (речь про его уход из «Барсы» – прим. Sports.ru), которое мы приняли. Если вы спрашиваете меня каждый раз, когда он забивает...» – сказал Куман на пресс-конференции перед матчем с «Эльче».

Суарес делит лидерство в списке бомбардиров с Лионелем Месси, оба забили по 11 голов.