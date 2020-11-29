Гендиректор «Уфы»: «Зачем арбитры на ВАР, если условный Казарцев развернет ситуацию на 180 градусов? Ошибки совершаются выборочно»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков в беседе с автором Sports.ru Александром Головиным прокомментировал работу арбитра Василия Казарцева на матче 18-го тура РПЛ против «Ротора» (0:1).

На 69-й минуте арбитр Казарцев не стал назначать пенальти после попадания мяча в руку нападающему волгоградцев Беке Микелтадзе в штрафной. Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц уже признал, что судья ошибся в этом эпизоде.

«То, что не захотел увидеть пенальти даже на видеоповторе, уже признали все. Во всей этой истории есть не менее любопытные моменты. Этот арбитр результативно ошибся в матче первого тура «Спартак» – «Сочи». Тогда председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что Казарцева вернут в не ранее начала 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы в ФНЛ. Но, видимо, нашелся человек, который ходатайствовал за него и вот этот арбитр снова по своему усмотрению вершит судьбы тренеров, игроков и целых клубов.

Очень хочется, чтобы Ашот Рафаилович озвучил имя того, кто попросил за Казарцева. Мне кажется, широкой общественности будет интересно узнать, кто там такой умный попросил Хачатурянца поменять свое решение относительно сроков дисквалификации. Кто-то понесет ответственность за то, что подставили РФС?

А потом этот арбитр получает назначение на наш матч, теряет нить игры, раздает кучу карточек, устраивает нам проблемы с составом на следующий тур и теперь мы за это еще штраф выплатим. Не хочет взять штраф на себя тот, кто посоветовал Хачатурянцу сократить наказание Казарцеву? По-моему, это будет справедливо.

Но меня не может не настораживать факт повторных, а значит систематических ошибок в матчах против нас со стороны арбитров даже после просмотра ВАР. В матче прошлого тура с «Ростовом» арбитр посмотрел телевизор и не стал удалять голкипера Егора Бабурина. В вновь подсказка от ВАР и вновь решение, противоречащее здравому смыслу.

Я хочу спросить судейский комитет про второе подряд попадание снарядов в одну воронку в матчах «Уфы»: это невероятное совпадение или что-то еще? Согласитесь, такой вопрос лежит на поверхности. Все клубы в РПЛ равны, у каждого один голос на Совете лиги, а систематические ошибки совершаются выборочно. ВАР обходится в сотни миллионов рублей, но на двух последних матчах с участием «Уфы» эти миллионы были выброшены на ветер.

Зачем сидят дополнительные арбитры перед экранами, если условный Казарцев развернет ситуацию сам или по чьей-то указке на 180 градусов? Он прекрасно знает, что грозит ему за это непродолжительный отпуск, который запросто может быть досрочно прерван.

Я сейчас скажу крамольную вещь, но поверьте, если бы проштрафившиеся арбитры компенсировали из своего кармана расходы по организации ВАР, количество таких ошибок бы резко сократилось. А сейчас из всех участников матча только клубы отвечают рублем», – заявил Шайбеков.

Опять скандал с Казарцевым: игрок «Ротора» заблокировал удар рукой, судья обошелся без пенальти (даже после ВАР)