Вейналдум о «Ливерпуле»: «У нас проблемы с реализацией, и это трудно объяснить»

Полузащитник дал комментарий после матча с (0:1).

«Тяжелый матч. У нас был хороший план на игру. Мы хотели много владеть мячом. В итоге создали достаточно моментов, в том числе стопроцентных, но, к сожалению, забить не получилось. Нам не хватало остроты, а они забили с пенальти.

У нас проблемы с реализацией, и это трудно объяснить. Со стороны наверняка кажется, что мы потеряли уверенность. Но я думаю, что это не так. У нас много моментов, но мы то попадаем во вратаря, то, наверное, не хватает жажды гола. Нужно продолжать работать.

Нам нужно не думать о сложной ситуации, а играть. Следующий матч – с «Манчестер Юнайтед» [в Кубке Англии], надо постараться победить», – сказал Вейналдум.

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