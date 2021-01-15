Выборы президента «Барселоны» пройдут 7 марта

Стала известна новая дата выборов президента «Барселоны».

Выборы назначены на 7 марта. Об этом на сегодняшней встрече договорились исполняющий обязанности президента клуба Карлес Тускетс и кандидаты в президенты «Барселоны» , Виктор Фонт и Тони Фрейша.

Также на встрече присутствовал главный тренер «блауграны» . Diario Sport отмечает, что на выборах будет разрешено голосование по почте.

Ранее выборы были перенесены с изначально запланированной даты, 24 января. Правительство Каталонии сообщило «Барселоне», что из-за действующих антикоронавирусных ограничений значительная часть потенциальных участников голосования не смогла бы принять участия в выборах в запланированные сроки.

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