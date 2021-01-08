Тедеско – фанатам «Спартака»: «Я люблю вас и скучаю. Я все еще ваш тренер на 100% моего сердца»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики соцсети Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обратился к болельщикам красно-белых.

«Привет, фанаты «Спартака», я нахожусь в Дубае. За моей спиной яркое солнце, и я надеюсь, у вас все хорошо. Я люблю вас, ребята, и скучаю.

Не могу дождаться возобновления чемпионата с вами. Я все еще ваш тренер на все 100 процентов моего сердца», – сказал Тедеско.

Напомним, что специалист отказался продлевать контракт со «Спартаком» и покинет команду по окончании сезона.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья