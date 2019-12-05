Рэшфорд о пенальти: «Моуринью говорил: «Если ты не знаешь, как их заработать, ничего не назначат». Этому нужно учиться»

Нападающий рассказал, что работал с ним над техникой зарабатывания пенальти.

«Бывало, что в нашу пользу вообще не ставили пенальти.

Помню, когда Жозе был тренером, случилось пять или шесть эпизодов, в которых после фола на мне должны были назначить 11-метровый.

Жозе сказал: «Если ты не знаешь, как это делается, никогда не заработаешь пенальти».

После этого мы получили несколько пенальти. Нужно учиться этому и понимать, как это работает», – сказал Рэшфорд в интервью для Ассоциации футбольных журналистов.

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