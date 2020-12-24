Месси работал в общей группе «Барселоны» накануне финала Суперкубка Испании с «Атлетиком»

Теги Барселона Атлетик Лионель Месси Ла Лига травмы Суперкубок Испании Футбол

«Барселона» продолжает подготовку к финалу Суперкубка Испании против «Атлетика».

Как сообщает Diario Sport, форвард Лионель Месси провел тренировочное занятие в общей группе, и его участие в матче не исключается.

Ранее главный тренер «Барсы» Роналд Куман отметил, что Месси сам примет решение, участвовать ли в игре с «Атлетиком».

Матч начнется завтра в 23:00 по московскому времени.

У Месси травма двуглавой мышцы бедра. Участие в финале Суперкубка Испании под вопросом

Месси пропустил тренировку «Барсы». Из-за травмы он не играл с «Сосьедадом»

Семь красивейших зимних маршрутов для путешествия с семьей или друзьями

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья