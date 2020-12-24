Месси работал в общей группе «Барселоны» накануне финала Суперкубка Испании с «Атлетиком»

продолжает подготовку к финалу Суперкубка Испании против .

Как сообщает Diario Sport, форвард провел тренировочное занятие в общей группе, и его участие в матче не исключается.

Ранее главный тренер «Барсы» Роналд Куман отметил, что Месси сам примет решение, участвовать ли в игре с «Атлетиком».

Матч начнется завтра в 23:00 по московскому времени.

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