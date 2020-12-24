Месси работал в общей группе «Барселоны» накануне финала Суперкубка Испании с «Атлетиком»

«Барселона» продолжает подготовку к финалу Суперкубка Испании против «Атлетика».
Как сообщает Diario Sport, форвард Лионель Месси провел тренировочное занятие в общей группе, и его участие в матче не исключается.
Ранее главный тренер «Барсы» Роналд Куман отметил, что Месси сам примет решение, участвовать ли в игре с «Атлетиком».
Матч начнется завтра в 23:00 по московскому времени.
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