Sports.ru ищет разработчиков в свою команду

Спустя 20 лет существования, Sports.ru — это уже давно не «сайт о спорте», а бренд, объединяющий десятки продуктов на нескольких технологических платформах.

Sports.ru & Tribuna Digital — спортивное digital-издательство. Мы делаем медиа, сервисы и сообщества для любителей спорта во всем мире. Мы верим, что настоящее и будущее медиа — не только топовая журналистика, но и сообщество вокруг, и умеем строить и то, и другое.

Во всей компании работает более 400 человек из 14 стран. Наши офисы находятся в Барселоне, Киеве, Минске, а главный расположен в Москве. Именно в нем работают наши продуктовые команды, но мы умеем делать так, чтобы и удаленная работа была продуктивной.

Мы активно ищем людей в команду разработки, поэтому делимся нашими новыми вакансиями:

Senior Frontend Developer | Креативная студия

Frontend Developer | Cyber.Sports.ru

Backend Team Lead | Betting Insider

Senior Backend Developer | Betting Insider

Senior iOS Developer | Betting Insider

Web & Mobile QA Engineer | Betting Insider

Senior DevOps Engineer

Полный перечень активных вакансий Sports.ru в официальном блоге.