Симеоне – лучший клубный тренер десятилетия. Гвардиола – 2-й, Клопп – 3-й, Зидан – 7-й (IFFHS)

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне назван лучшим клубным тренером десятилетия Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

Организация посмотрела на результаты выбора лучшего клубного тренера года с 2011 по 2020 год. В рейтинг вошли специалисты, попадавшие в топ-20 этого голосования. Тренеру, занимавшему первое место в один из годов, начислялось 20 очков, второе – 19 и так далее.

Симеоне становился лучшим клубным тренером 2016 года по версии IFFHS. Под его руководством мадридский клуб выиграл Ла Лигу, Кубок Испании, по два раза победил в Суперкубке Испании, Лиге Европы и Суперкубке Европы, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов в период с 2011 по 2020 год.

Аргентинец, набравший 152 очка, опередил главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу (144) и Юргена Клоппа, работающего с «Ливерпулем» (105).

Также в топ-10 вошли Жозе Моуринью («Тоттенхэм», 91), Массимилиано Аллегри (77, без клуба), Унаи Эмери («Вильярреал», 70), Карло Анчелотти («Эвертон», 57), Маурисио Почеттино («ПСЖ», 56) и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт», 56).

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, под руководством которого мадридский клуб три сезона подряд выигрывал Лигу чемпионов, занял в рейтинге 7-е место (59 очков).

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