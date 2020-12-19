АПЛ может заменить соперника «Тоттенхэма» на этот тур – «Фулхэм» вместо «Виллы»

Расписание «Тоттенхэма» на ближайшие дни может быть скорректировано.
По данным The Athletic, Премьер-лига рассматривает вариант, при котором игру между лондонским клубом и «Астон Виллой» перенесут из-за вспышки коронавируса в составе бирмингемцев. При этом ее могут заменить матчем 16-го тура АПЛ против «Фулхэма», который был перенесен ранее по той же причине.
Игра между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом» должна была состояться 30 декабря. «Дачники» недовольны этим решением, поскольку в субботу они отыграли 120 минут в Кубке Англии.
«Астон Вилла» находится в изоляции после того, как 14 членов команды сдали положительные тесты на коронавирус. В матче 3-го раунда Кубка Англии против «Ливерпуля» (1:4) клуб вынужден был выставить молодежный состав.