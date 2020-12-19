У Месси 1 617 обводок в Ла Лиге с 2010 года, Муниаин (607) – 2-й, Неймар (493) – 4-й. Роналду нет в топ-9

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси лидирует по числу обводок, совершенных в Ла Лиге в период с 2010 года по текущий момент.

Примечательно, что бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду, с 2018 года выступающий за «Ювентус», не попал в топ-9.

Первая девятка рейтинга:

1. Лионель Месси («Барселона») – 1 617 обводок;

2. Икер Муниаин («Атлетик») – 607;

3. Иско («Реал») – 527;

4. Неймар (экс-«Барселона») – 493;

5. Эвер Банега (экс-«Севилья» и «Валенсия») – 465;

6. Фабиан Орельяна («Вальядолид») – 452;

7. Хоакин Санчес («Бетис») – 450;

8. Марсело («Реал») – 430;

9. Андрес Иньеста (экс-«Барселона») – 426.

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