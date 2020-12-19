«Барса» – это поезд, несущийся в стену со скоростью 200 км/ч». Кандидат в президенты Фонт о финансах клуба

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт поделился мнением об экономической ситуации, в которой оказался клуб.

«Мы поезд, который едет со скоростью 200 километров в час прямо в стену. Мы находимся в реанимации», – сказал Фонт, презентуя экономический проект.

Фонт представил кандидатуры людей, которые будут курировать экономическую сферу, если он станет президентом.

Виктор намерен провести внешний аудит, чтобы определить состояние клуба, и реализовать бизнес-план, чтобы показать конкурентоспособность «Барселоны».

Фонт добавил, что необходимо рефинансировать краткосрочные долги и забыть о крупных контрактах на следующий сезон, поскольку в этом году клуб понесет не менее ста миллионов евро убытков.

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