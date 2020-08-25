Шомуродов подпишет с «Дженоа» 4-летний контракт. Медосмотр – в пятницу

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Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов близок к переходу в «Дженоа».

В пятницу 25-летний игрок сборной Узбекистана пройдет медобследование в Италии, после чего подпишет с генуэзским клубом 4-летний контракт, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, «Дженоа» заплатит за Шомуродова 9 млн евро, включая бонусы. Также дончане получат 15% от последующей продажи игрока.

Ранее стало известно, что «Дженоа» предложит Шомуродову зарплату 600-700 тысяч евро в год.

«Фиорентина» и «Верона» готовы заплатить за Шомуродова 10 млн евро. Переход в «Дженоа» может сорваться (Metaratings)

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