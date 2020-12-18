У человека из окружения Зидана ковид. Тренер «Реала» может пропустить матч с «Осасуной»

Человек из ближайшего окружения тренера заразился коронавирусом.

Француз узнал о положительном результате в своем окружении сегодня утром, когда прибыл на клубную базу. Тренер не контактировал с командой и прошел тест по протоколу за 48 часов до игры с «Осасуной», а также сдал тест на антиген, давший отрицательный результат.

Зидан рискует пропустить ближайшие матчи с «Осасуной» в и «Атлетиком» в Суперкубке Испании.

В течение дня будет результат теста по методу ПЦР. Отмечается, что в случае отрицательного теста Ла Лиги решит, допускать ли его к матчу с «Осасуной» или нет.

Даже если тест окажется отрицательным, то через три дня может потребоваться еще один. Все также зависит от того, когда последний раз Зидан контактировал с зараженным.