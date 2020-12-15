«Астон Вилла» оценивает Грилиша в 90 млн фунтов. «МЮ» все еще заинтересован в нем

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к полузащитнику .

Потенциальный трансфер 25-летнего игрока сборной Англии потребует значительных затрат. Как сообщает The Athletic, «Астон Вилла» оценивает футболиста в 90 миллионов фунтов.

Применительно к интересу со стороны «Ман Юнайтед» речь может идти о летнем трансфере Грилиша, не о переходе полузащитника в рамках зимнего окна.

Англичанин в сентябре продлил контракт с «Астон Виллой». Соглашение рассчитано до окончания сезона-2024/25.

был всерьез заинтересован в Грилише прошлым летом, но тогдашняя цена в размере 70 миллионов фунтов послужила преградой для трансфера. В итоге клуб приобрел полузащитника Донни ван де Бека. Ближайшим летом команду может покинуть хавбек , и в связи с этим «Ман Юнайтед» подыскивает варианты подписания статусного новичка.

Грилиш набрал 12 (5+7) очков по системе «гол плюс пас» в 15 матчах текущего чемпионата Премьер-лиги. Подробную статистику англичанина можно посмотреть здесь.