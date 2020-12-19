Мостовой о Головине: «Пять голов забил и уже царь. Смешно»

Теги Монако лига 1 Франция Александр Мостовой Александр Головин Спорт-Экспресс ахахаха Футбол

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о том, что «Монако» называет полузащитника Александра Головина «Царем».

После гола в ворота «Лорьяна» клуб из княжества в твиттере изобразил Головина в мундире Николая II и подписал картинку: «Царь вернулся 👑».

«Пять голов забил и уже царь. Смешно уже», – сказал Мостовой.

Именно Мостовой в российском футболе известен под прозвищем «Царь».

👑 Царское возвращение Головина: забил через 10 секунд после выхода на замену. Понадобилось всего 3 касания

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