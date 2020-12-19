«Монако» изобразил Головина в мундире Николая II: «Царь вернулся 👑»

Твиттер «Монако» отреагировал на гол полузащитника Александра Головина в ворота «Лорьяна» (5:2) в 18-м туре Лиги 1.
«Царь вернулся», – сказано в сообщении, к которому прикреплено фото хавбека в образе Николая II.
За основу взят портрет императора кисти Эрнеста Липгарта, написанный в 1900 году.
𝙏𝙝𝙚 𝙏𝙨𝙖𝙧 𝙞𝙨 𝙗𝙖𝙘𝙠 👑#FCLASM pic.twitter.com/DRrN9i8J73— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 6, 2021
Эрнест Липгарт. Портрет императора Николая II. 1900. Холст, масло
Головин забил через 10 секунд после выхода на замену. Он не играл за «Монако» с августа