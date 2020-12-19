«Монако» изобразил Головина в мундире Николая II: «Царь вернулся 👑»

Твиттер «Монако» отреагировал на гол полузащитника в ворота (5:2) в 18-м туре Лиги 1.

«Царь вернулся», – сказано в сообщении, к которому прикреплено фото хавбека в образе Николая II.

За основу взят портрет императора кисти Эрнеста Липгарта, написанный в 1900 году.

Эрнест Липгарт. Портрет императора Николая II. 1900. Холст, масло

Головин забил через 10 секунд после выхода на замену. Он не играл за «Монако» с августа