«Атлетико» вылетел от клуба из 3-й лиги в Кубке Испании второй раз подряд

в гостях уступил «Корнелье» (0:1) из 3-го дивизиона во втором раунде Кубка Испании.

Мадридцы пропустили на 7-й минуте от защитника Адриана Хименеса, а на 63-й остались в меньшинстве после удаления защитника Рикарда Санчеса.

«Атлетико» второй раз подряд вылетел из Кубка Испании после встречи с командой из третьего дивизиона страны. В прошлом сезоне столичный клуб потерпел поражение от команды (1:2) в 1/16 финала.

В целом «Атлетико» в 5-й раз в истории не прошел команду из 3-й лиги в Кубке Испании. Прежде такое происходило в 1930, 1931 и 2011 годах.

Примечательно, что в декабре 2011 года «Атлетико» по сумме двух матчей уступил «Альбасете» (2:1, 0:1) и как раз после этого на пост главного тренера мадридского клуба был назначен .

Кубок Испании. 2-й раунд. «Атлетико» вдесятером проиграл «Корнелье», «Депортиво» против «Алавеса»