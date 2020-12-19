«Атлетико» вылетел от клуба из 3-й лиги в Кубке Испании второй раз подряд

«Атлетико» в гостях уступил «Корнелье» (0:1) из 3-го дивизиона во втором раунде Кубка Испании.
Мадридцы пропустили на 7-й минуте от защитника Адриана Хименеса, а на 63-й остались в меньшинстве после удаления защитника Рикарда Санчеса.
«Атлетико» второй раз подряд вылетел из Кубка Испании после встречи с командой из третьего дивизиона страны. В прошлом сезоне столичный клуб потерпел поражение от команды «Культураль Леонеса» (1:2) в 1/16 финала.
В целом «Атлетико» в 5-й раз в истории не прошел команду из 3-й лиги в Кубке Испании. Прежде такое происходило в 1930, 1931 и 2011 годах.
Примечательно, что в декабре 2011 года «Атлетико» по сумме двух матчей уступил «Альбасете» (2:1, 0:1) и как раз после этого на пост главного тренера мадридского клуба был назначен Диего Симеоне.
Кубок Испании. 2-й раунд. «Атлетико» вдесятером проиграл «Корнелье», «Депортиво» против «Алавеса»
- Дата проведения
- 6 января, 20.00, «Campo Nuevo Municipal de Cornella»
- Гол:
- 1:0 – 7 Jiménez.
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Корнелья –
Juan, Борха Гарсия, Руло, Эстельес (Гусман, 74), Морено (Presa, 89), Jiménez, Медина, García-Die, Фернандес (Marcet, 89), Sánchez (Дорка, 60), Гила (Chiki, 74).
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Атлетико –
Сан-Роман, Хименес (Савич, 11), Рикард Санчес, Лоди, Фелипе, Кондогбиа, Торрейра, Корреа, Сауль, Жоау Феликс (Сориано, 75), Витоло (Шапонич, 65).
- Предупреждения:
- Хименес (6), Борха Гарсия (23), Рикард Санчес (52), Гила (65), Морено (90).
- Удаление:
- Рикард Санчес (63).