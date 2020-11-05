Тетрашвили о том, что наступил на Шиманьского: «Пострадавший только я в этой ситуации. За что перед ним извиняться?»

Бывший защитник объяснил, почему наступил на ногу в ходе матча с (1:2).

– Вы ожидали такую реакцию? Почему тренер так отреагировал?

– Я скромный человек. Можете это увидеть по моему инстаграму. Вообще могу его удалить, не люблю публичность. После игры по всем каналам об этом говорили. Мне все начали писать.

После игры зашел в номер, включил телевизор: «Тетрашвили совершил сумасшедший поступок». Для меня это был тяжелый момент. Не то, что я это сделал, а то, что это так массово разлетелось. Большой удар. А о том, сколько игр я пропущу, уже и не думал.

Много зависит от того, как ты это подаешь публике. Ко всем профессиям отношусь с уважением, но комментатор матча очень эмоционально отреагировал на тот эпизод. Он кричал: «Какой поступок! Что он сделал». Как будто я Шиманьского топором зарубил в прямом эфире. Понятно, что это было некрасиво, но комментатор еще и так подал эту ситуацию, что она приобрела дополнительный окрас.

Мне много нехороших вещей писали в инстаграме. Даже супруге писали. Наверное, у таких людей свои проблемы в жизни и они ищут любой повод, чтобы отвлечься. Только кто-то ошибется, и они, как гиены, как животные, сразу набрасываются. Не ответил ни одному человеку. Каждый может высказывать свое мнение, но кто ты такой, чтобы говорить какие-то неприятные вещи моей супруге о моих детях, о моей семье?

То, что произошло на поле, касается только меня и Шиманьского. Я же не желал ничего плохого болельщикам «Динамо», да и ему самому, была реакция на его поведение! Это футбол, на поле всякое бывает, не справился с эмоциями. Никто не имеет право комментировать меня и мою жизнь, потому что они не знают, какой я на самом деле.

– Вы записали видео с извинениями, где просите прощения у всех, кроме самого Шиманьского. Почему?

– В этой ситуации пострадавшим оказался только я. У него все хорошо, он подскочил сразу, со здоровьем все нормально. Спровоцировал одно удаление, другое, а его команда победила. За что я перед ним должен извиняться? За то, что он всю игру падал?

Когда спросил у него, зачем это делает, он мне что-то прокричал на польском. Сказал ему: «Я тебя сейчас так ударю, ты реально упадешь». Ну, просто не успел немножко. Эмоции раньше захлестнули, – сказал Тетрашвили.

«Я не крыса». Тетрашвили раскаялся: извинился, что наступил на лежащего Шиманьского и получил вторую красную