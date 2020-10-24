Тетрашвили дисквалифицирован на 4 матча. Он наступил на Шиманьского

Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России.
В игре 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2) 32-летний футболист получил прямую красную карточку за то, что наступил на ногу лежащему на газоне игроку бело-голубых Себастьяну Шиманьскому.
«Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России. Футболист был на заседании, сказал, что сожалеет о своем поступке и не должен был делать так.
Он принес извинения клубу, тренерскому штабу и болельщикам «Тамбова». На наш вопрос, принес ли он извинения Шиманьскому, сказал, что нет», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Я не крыса». Тетрашвили раскаялся: извинился, что наступил на лежащего Шиманьского и получил вторую красную
Ужасный поступок от Тетрашвили 🙆♂️— Матч ТВ (@MatchTV) November 1, 2020
Просто ЗАЧЕМ?!?! 🤦♂️https://t.co/R6k9KdLqql pic.twitter.com/RrG6TtFccW