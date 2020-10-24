Тетрашвили дисквалифицирован на 4 матча. Он наступил на Шиманьского

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Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России.

В игре 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2) 32-летний футболист получил прямую красную карточку за то, что наступил на ногу лежащему на газоне игроку бело-голубых Себастьяну Шиманьскому.

«Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России. Футболист был на заседании, сказал, что сожалеет о своем поступке и не должен был делать так.

Он принес извинения клубу, тренерскому штабу и болельщикам «Тамбова». На наш вопрос, принес ли он извинения Шиманьскому, сказал, что нет», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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