Лэмпард о «Челси»: «У нас есть характер, чтобы преодолеть сложный период»

Главный тренер «Челси» высказался после матча АПЛ с «Манчестер Сити» (1:3).

«В перерыве [при счете 0:3] я сказал игрокам, что был на их месте и переживал такие дни, после чего в конце сезона поднимал над головой трофеи. Я помню, как мы уступали «Мидлсбро» со счетом 0:2 или 0:3, когда у них в составе играли Видука и Якубу. Тогда мы были деморализованы, но нам удалось дать достойный ответ. У нас были командный дух и мастерство.

Сейчас мы переживаем сложный период, и такие дни бывают в карьере любого игрока. Но мы видим, что и другие команды, в том числе «Сити» и «Ливерпуль», сталкивались в этом сезоне с плохими результатами. Наше положение еще сложнее, поскольку мы выдали целую серию плохих игр. Я не хочу уходить от ответственности: мы должны быть стойкими в это непростое время и надлежащим образом отреагировать.

Футболисты «Сити» долгое время играют друг с другом и имеют опыт больших побед. Они добиваются результатов и демонстрируют надежную игру в обороне, и именно на основе этого фундамента они развивают свой успех. После хорошего отрезка сезона мы угодили в сложный период. Справляясь с трудностями, наши молодые игроки и новички набираются опыта и учатся.

У нас много новых и молодых игроков, есть травмы. Кроме того, сегодня у нас впервые на поле одновременно были Зиеш, Пулишич и Вернер.

Несомненно, у нас есть характер, чтобы преодолеть сложный период, поскольку у нас была серия из 16 матчей без поражений. Сейчас мы должны продолжать работать и рассматривать каждую следующую игру как самую важную», – сказал Лэмпард.

У «Челси» 4 поражения в АПЛ с декабря. Больше только у «Вест Брома» и «Шеффилда»