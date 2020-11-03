Романцев о замене Тедеско в «Спартаке»: «Назвал бы Карпина не раздумывая. Как тренер он окреп»

Экс-тренер поделился мнением о том, кто может сменить во главе красно-белых по окончании сезона.

– В свое время Карпин пригласил вас в «Спартак» на роль консультанта. Прикинул, как приедет Олег Иванович в родную Тарасовку, дрогнет сердцем – и разом забудутся все обиды...

— Не скрою, сердце действительно дрогнуло. Что касается того предложения Валеры помогать ему как консультант, то это был скорее психологический ход с его стороны. Я не лез с советами по составу, тренировочной работе, не давал никаких рекомендаций по части тактики. Просто приезжал на базу и смотрел, как трудится команда.

А потом мы вместе пили кофе, и я отвечал на его вопросы. Больше всего их было после проигранных матчей. Чувствовалось, что тема выхода из тренерского штопора особенно волновала его. И по игре его нынешнего , по умению перестраиваться в любой ситуации видно, что сейчас в плане готовности держать удар он в полном порядке.

Даже когда команда потеряла из обоймы лидеров — Шомуродова, Чернова, Зайнутдинова, Ионова, Попова, Чистякова — она не только не дала задний ход, но и теперь дышит в спину лидерам. Чувствуется, что как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром.

Так что, если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать «Спартаку», я не раздумывая назвал бы Карпина, – сказал Романцев.