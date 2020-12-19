Куман об 1:0 с «Уэской»: «Главное – результат. «Барсе» трудно хорошо обороняться»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мыслями после победы над «Уэской» в 17-м туре Ла Лиги (1:0).
«Главное – результат. Мы хотим побеждать с большим преимуществом.
Игра прошла хорошо. У нас были шансы [для взятия ворот], чтобы команде было спокойнее в конце матча.
«Уэска» рисковала в конце, мы должны защищаться. Нам трудно хорошо обороняться, потому что мы хотим контролировать мяч. Некоторые команды лучше защищаются в подобных ситуациях», – сказал Куман.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.