Куман об 1:0 с «Уэской»: «Главное – результат. «Барсе» трудно хорошо обороняться»

Главный тренер «Барселоны» поделился мыслями после победы над «Уэской» в 17-м туре (1:0).

«Главное – результат. Мы хотим побеждать с большим преимуществом.

Игра прошла хорошо. У нас были шансы [для взятия ворот], чтобы команде было спокойнее в конце матча.

рисковала в конце, мы должны защищаться. Нам трудно хорошо обороняться, потому что мы хотим контролировать мяч. Некоторые команды лучше защищаются в подобных ситуациях», – сказал Куман.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.