Брат Обамеянга выстрелил из пистолета рядом с головой во время прямого эфира с Пьер-Эмериком

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Вилли Обамеянг, брат форварда «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга, провел прямой эфир в инстаграме совместно с нападающим.

Во время трансляции Вилли взял пистолет, зарядил его и выстрелил рядом с головой.

The Sun сообщает, что игрок «Арсенала» выглядел ошеломленным, нервно посмеялся и назвал своего брата странным.

Отмечается, что братья проводили трансляцию в последние минуты 2020 года, а за эфиром наблюдали приблизительно 5 тысяч подписчиков.

Вилли, как и Пьер-Эмерик, – воспитанник «Милана». Он играл за «Авеллино», «Монцу» и другие мало известные клубы.

Фото: прямой эфир Вилли Обамеянга

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