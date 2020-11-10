Салах – игрок 2020 года в АПЛ по версии болельщиков. Грилиш, Рэшфорд, де Брюйне и Хендерсон – в топ-5 (Mirror)

Нападающий признан лучшим футболистом года в английской Премьер-лиге по версии Mirror.

В составлении шорт-листа претендентов на приз принимали участие журналисты, а в голосовании – болельщики.

Были отобраны 7 финалистов, еще 8 игроков вошли в итоговый рейтинг.

1. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

2. Джек Грилиш («Астон Вилла»)

3. («Манчестер Юнайтед»)

4. Кевин де Брюйне ( )

5. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»)

6. («Ливерпуль»)

7. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

8. Сон Хын Мин ( )

9. Джейми Варди ( )

10. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)

11. Бруну Фернандеш ( )

12. («Тоттенхэм»)

13. Дэнни Ингз («Саутгемптон»)

14. Пьер-Эмерик Обамеянг ( )

15. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)