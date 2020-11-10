Салах – игрок 2020 года в АПЛ по версии болельщиков. Грилиш, Рэшфорд, де Брюйне и Хендерсон – в топ-5 (Mirror)

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим футболистом года в английской Премьер-лиге по версии Mirror.
В составлении шорт-листа претендентов на приз принимали участие журналисты, а в голосовании – болельщики.
Были отобраны 7 финалистов, еще 8 игроков вошли в итоговый рейтинг.
1. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
2. Джек Грилиш («Астон Вилла»)
3. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)
4. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
5. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»)
6. Садьо Мане («Ливерпуль»)
7. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
8. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)
9. Джейми Варди («Лестер»)
10. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)
11. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
12. Харри Кейн («Тоттенхэм»)
13. Дэнни Ингз («Саутгемптон»)
14. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»)
15. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)