Дзюба записал новогоднее видео: «Давайте скорее забудем этот непростой год и будем смотреть в будущее позитивно»

Форвард опубликовал в инстаграме видео со своим новогодним поздравлением.

«Всем привет! Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать вам всем здоровья. Берегите себя, берегите своих близких и родных. Мне кажется, это самое важное.

Всем — прекрасно отметить Новый год! Мне кажется, это лучший праздник, который вообще существует. Надеюсь, все проведут как можно больше времени со своими родными, близкими, родителями, детьми. Насладитесь полностью этим мгновением, этим волшебством.

Давайте скорее забудем этот уходящий непростой год и будем смотреть в будущее позитивно, с улыбкой и дружелюбием. Всех вас еще раз с наступающим Новым годом! Ура, ура, ура! Хорошо отметить!» – сказал Дзюба.