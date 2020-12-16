Оздоев о цели «Зенита» на 2021 год: «Повторно сделать требл»

Полузащитник «Зенита» подвел итоги года.

– Лучший матч «Зенита» в 2020 году?

– У нас было много хороших матчей. Но если выделять один – домашний со «Спартаком».

– Лучший гол «Зенита» в 2020 году?

– Мой в матче за Суперкубок.

– Самое запоминающееся футбольное событие в 2020 году?

– Наш требл.

– Лучший игрок «Зенита» в 2020 году?

– .

– Цель на 2021 год?

– Сделать повторно требл.

– Что пожелаете болельщикам на Новый год?

– В первую очередь здоровья. Этот год был очень тяжелый для всех. И самое главное – это здоровье родных и близких. Хочу пожелать всем болельщикам «Зенита», чтобы у них все были живы и здоровы.

И чтобы болельщики всегда оставались такими же преданными, всегда поддерживали команду, вне зависимости от результата. Мы знаем, как они любят «Зенит».

Всегда прекрасно, когда наши болельщики присутствуют на стадионе. Когда их не было – их очень не хватало. Надеюсь, что в следующем году они смогут поддерживать нас в каждом матче, – сказал Оздоев.

В 2020 году «Зенит» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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