Геничу стало плохо во время трансляции: «Сердцебиение как пулеметная очередь, голова закружилась. Спасибо, что быстро вызвали скорую»

Комментатор «Матч ТВ» высказался об инциденте, который случился во время его работы на матче «Гранада» – «Валенсия» (2:1).

На последние 15 минут Генича заменил Станислав Минин.

«Этот чертов год не мог закончиться просто так. Пару дней назад попал в ДТП. Езжу аккуратно, а тут бац... и звездец. 20 лет за рулем, ни одной аварии. Сам цел, но ощущение не из приятных. А вчера вообще трэш. Работаю себе спокойно испанский матч, ничего экстраординарного. И тут.

Во втором тайме накрывает по полной. Пелена перед глазами, сердцебиение как пулеметная очередь, голова закружилась, ни фига не понял, что произошло. Прямо во время матча! Охренеть. Спасибо выпускающим за то, что быстро среагировали и вызвали скорую помощь. Помогли.

И спасибо Станиславу Минину за то, что прибежал и подстраховал на последние 15 минут. Выручил! С наступающим, друзья! Берегите себя! Здоровье – самое главное», – написал Генич в твиттере.