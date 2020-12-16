Сульшер о титуле: «Не бывает чемпионской гонки после 15 матчей. После 30-го тура можно начинать разговор»

Главный тренер высказался о шансах команды на победу в чемпионате Англии.

«Не бывает чемпионской гонки после 15 матчей. Можно потерять шансы на участие в борьбе за титул в первые 10 матчей. Но когда мы сыграем еще 15 матчей и доберемся до 30-го тура, тогда уже, вероятно, и можно будет начать разговоры о борьбе за трофей .

Но у нас есть вера. Перед каждой игрой мы думаем, чтобы можем обыграть любого. В выездных матчах мы показали, на что способны. Наши результаты в домашних играх тоже становятся лучше, и это [победа над «Вулверхэмптоном»] очень важный результат для нашей уверенности и настроя», – сказал Сульшер.

«Юнайтед» занимает промежуточное 2-е место в турнирной таблице , набрав 30 очков после 15 туров чемпионата. Команда Сульшера на два балла отстает от лидирующего «Ливерпуля».

Бруну Фернандеш – лучшее, что было с «МЮ» после ухода Фергюсона. Он тренируется как маньяк и подпитывается критикой – от жены, отца, друга и дочери