Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» физически и психологически готов подниматься в таблице»

Главный тренер высказался о победе над (1:0) в матче .

«Ферги-тайм»? Этот момент появился у нас чуть раньше в этом сезоне. Мы стали чаще выигрывать матчи в концовке. Я чувствую, что игроки окрепли с физической и психологической точки зрения, чтобы это делать.

Мы играли против хорошей команды – поэтому мы не показали свою лучшую игру. Возможно, в конце они устали больше нас. Вероятно, лишний день отдыха нам помог. Немного удачи, немного оригинальности, но такое случается, когда ты оказываешь на соперника давление.

Этот год был позитивным с точки зрения результатов. У нас команда, которая психологически и физически готова подниматься в таблице», – сказал Сульшер.