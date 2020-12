опубликовал новогоднее видео.

В ролике футболисты команды отмечают праздник под песню американской певицы Мэрайи Кэри All I want for Christmas is you («Все, что мне нужно на Рождество – это ты» – прим. Sports.ru) в исполнении тренера казанцев Леонида Слуцкого.

Также в видео хавбек предстал в образе президента России, выступающего с новогодним обращением.

🎅🏻 Идеальное праздничное обращение от Клоппа: спел Last Christmas, вспомнил свои традиции, попросил ценить жизнь