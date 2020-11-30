Гендиректор «Шахтера» об ЛЧ: «Нужно сравнивать с себе подобными. «Краснодар» набрал 5 очков, «Локо» – 3, «Зенит» – 1, мы – 8»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о выступлении команды в Лиге чемпионов.

«Шахтер» занял 3-е место в группе с «Реалом», менхенгладбахской «Боруссией» и «Интером» и вышла в плей-офф Лиги Европы.

«В тех условиях, в которых мы играли, результат, который мы получили, очень значимый. Если оценивать групповую стадию по пятибалльной шкале, мы должны поставить себе пятерку.

Мы должны сравнивать себя с себе подобными. С клубами, которые находятся в странах примерно того же уровня. Я думаю, это клубы Восточной Европы. Если посмотреть, сколько очков заработали все участники, которые играют, то [набрал] 5 очков, – 3, – 1, Киев – 4, «Ференцварош» – 1, а «Шахтер» – 8.

Когда это накладывается на уровень команд, которые были в их группах, сравнив с нашими, вы увидите, что наша группа была самая сильная за всю историю выступлений ЛЧ.

Когда в течение игр группового турнира у нас полкоманды заболело коронавирусом, и в итоге с «Реалом» в первой игре вышли молодые ребята. Когда у вас нет половины состава, а результат нужен и он достигается, ребята его достигают. Фактически на базе «Реала». Это город в городе.

Если бы игроки «Реала» посмотрели на наши условия, где одно поле и пристройка 1960 года, они бы задались вопросом: «Как это возможно?». Если сложить все факторы воедино, игрокам и тренерскому штабу нужно поставить пятерку, потому что по большому счету результат, которого добился «Шахтер» – героический поступок», – сказал Палкин.