Избитый судья о приговоре Широкову: «Очень мерзко. Правосудие в России такое, что удивляться нечему»

Судья Никита Данченков высказался о приговоре экс-игроку сборной России Роману Широкову за свое избиение.

Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ, также он возместит избитому судье 100 тысяч рублей за моральный вред.

«Этим результатом я недоволен, потому что я ожидал более серьезного наказания. Но, к сожалению, в нашей стране правосудие такая штука, что удивляться нечему. Поэтому тут ничего не поделаешь.

К сожалению, сухим из воды выходит человек, который спокойно, на глазах своего ребенка, на глазах сотни человек, а также учитывая, как запись разлетелась, на глазах миллионов людей избивал человека за то, что ему не понравилось решение. К сожалению, тут ничего не поделать.

Очень обидно и очень мерзко, откровенно. Могу по этому поводу говорить очень много, много мыслей. Как вы могли понять из решения суда, если тебе что-то не понравилось, что-то не по твоей воле, а у тебя есть слава, есть деньги и так далее, ты можешь ударить человека, простого смертного, заплатить за это 100 тысяч и месяц поработать… И спустя месяц ты можешь дальше продолжать крушить лица людям, все просто.

По поводу адвоката Широкова высказываться не буду. Это отдельный кадр, который меня обвиняет в моем неправильном судействе, хотя сам ничего не понимает, и это простая субъективщина.

Также меня дико удивляет ситуация, что человек, который избил другого человека, выставляет свои сороконожки на аукцион, якобы благотворительный. Делайте выводы», – сказал Данченков в сторис в инстаграме.