Кутепов о 0:5 в Сербии: «Это отдельно взятый матч. Громадных провалов не было, сборная вышла на Евро»

Защитник и сборной России Илья Кутепов прокомментировал неудачное выступление национальной команды в ноябрьских матчах.

– Какие впечатления остались от последнего матча сборной России в Белграде?

– Как футболист я понимаю, что чувствовали ребята в такой игре. Даже через ТВ-картинку эти эмоции передавались. Вообще 5:0 – это жестко.

Думаю, сказались быстрые голы. Сербы реализовали свои моменты еще до перерыва, и уже сложно играть, когда проигрываешь 4:0 в первом тайме. Если бы сборная России забила при счете 0:0, а моменты были, то игра пошла бы совсем по-другому. Сербы забили почти все, а мы – ничего.

– После 0:5 в Белграде настроение страны уже тяжелое. Злая ирония и смешки слышны.

– Это отдельно взятый матч. Громадных провалов не было, на чемпионат Европы команда уверенно пробилась.

На последнем сборе не было нескольких игроков основного состава – в какой-то степени это повлияло на результат. Когда все ребята сыграны, проще, а в этот раз было много новых лиц.

– За 30 дней сборов тренеры сборной смогут снова построить команду-конфету?

– 30 – даже много. Справятся быстрее! Я знаю методы работы Черчесова и его штаба. Уверен, все будет хорошо.

Вообще я думаю, что наша сборная сильна именно как команда. Отличная атмосфера, ребята общаются, поддерживают друг друга, стараются помочь. Нельзя выделить одного лидера – результата добиваемся только все вместе, – сказал Кутепов.