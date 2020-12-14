Чилаверт стал кандидатом в президенты Парагвая. Выборы – в 2023 году

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт объявил, что будет участвовать в президентских выборах 2023 года.

«Горжусь тем, что я парагваец. Chila Presidente 2023», – написал Чилаверт в твиттере.

Долгое время Чилаверт был самым результативным вратарем в истории футбола, он забил 62 мяча со штрафных и пенальти за карьеру. В 2006 году его рекорд побил бразилец Рожерио Сени.

Однако Чилаверт остается самым результативным голкипером в составе сборных команд, он забил за Парагвай 8 мячей. Также парагваец остается единственным вратарем, которому удалось оформить хет-трик. Это произошло в игре аргентинских клубов «Велес Сарсфилд» и «Феррокариль Оэсте» (6:1) в 1999 году. Все три мяча Чилаверт забил с пенальти.

Чилаверт завершил профессиональную карьеру в 2005 году. Он участвовал на чемпионатах мира 1998 и 2002 годов.