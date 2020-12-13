Лионель Месси: «Пандемия изменила футбол в худшую сторону. «Барса» не должна была терять столько очков в Ла Лиге»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался об игре команды в текущем сезоне.
– Между «Барселоной» в Лиге чемпионов и «Барселоной» в Ла Лиге большая разница. Как вы думаете, команда способна выиграть оба турнира?
– Мы собираемся постараться выиграть все, как и всегда в «Барселоне». Мы потихоньку прогрессируем. Это правда, что начало сезона в Ла Лиге заняло у нас определенное время, мы не должны были терять столько очков.
Думаю, мы заслуживали большего в матчах с «Алавесом» и «Хетафе», а также в игре с «Реалом» на «Камп Ноу». В этих трех матчах мы создавали множество голевых моментов – и если бы мы их реализовали, все было бы по-другому.
– Есть ли формула, по которой можно вернуться на правильный путь в Ла Лиге?
– Важно добиться серии хороших результатов в нескольких матчах подряд, чтобы подняться в таблице. Это займет время, потому что с пандемией все очень сложно. Правда в том, что футбол сильно изменился, и это сложно для всех. Но шаг за шагом все наладится.
– Стадионы пустуют из-за пандемии уже девять месяцев. Вам тяжело играть без болельщиков?
– Да, очень. Играть без болельщиков просто ужасно, чувства неприятные. Когда не видишь никого на стадионе, складывается впечатление, что это тренировка, очень долго вкатываешься в игру. Поэтому мы видим много равных матчей. Очень сложно победить, против кого бы ты ни играл.
Пандемия сильно изменила футбол, причем в худшую сторону. Мы видим это на матчах. К счастью, после того, как это все закончится, люди смогут вернуться на стадионы, все вернется к нормальности, – сказал Месси.