Антон Евменов: «Зенит» – своеобразный Дарт Вейдер РПЛ. В фильме должен быть как хороший, так и плохой персонаж»

Бывший шеф-скаут высказался о менеджменте петербургского клуба.

«Правда ли, что в российских клубах сложная иерархия? Вообще все ключевые решения принимаются тремя людьми — главным тренером, спортивном директором и генеральном директором. Это такая лодка с тремя веслами. Да, весел неравное количество, но важно, чтобы они были синхронизированы.

Был ли такой период в «Зените»? Пока я работал, такого не увидел, чтобы все работали в одну сторону. Чем могу это объяснить? Да, в клубе слишком амбициозные люди, плюс исторически главному тренеру передается основная ответственность.

Не припомню, чтобы в «Зените» решения принимались в системном характере. Сейчас у Семака нет глобальных полномочий, чтобы сказать: «Хочу, и все». Все решается группой или кем-то из руководителей клуба.

В рамках чемпионата России «Зенит» называют империей зла, не вижу в этом ничего плохого. Чтобы фильм был хороший, в нем должен быть как хороший, так и плохой персонаж. «Зенит» – это своеобразный Дарт Вейдер», — сказал Евменов в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

«Зенит» следит за всеми русскими центральными защитниками, которые бегут и не падают». Огромное интервью о трансферах чемпиона