Мать Рэшфорда о детстве игрока: «Иногда у нас даже ломтика хлеба не было в доме»

Мэл Рэшфорд, мать форварда , рассказала о финансовых проблемах семьи в детстве игрока.

«Маркус обеспечивает меня. Иногда я сижу в своей комнате и просто плачу. Я вспоминаю, что было раньше и что есть сейчас. Иногда у нас не было даже ломтика хлеба в доме. Стыдно это говорить, но так и было. Поэтому у меня было три работы. Я просто пыталась работать и зарабатывать деньги. Нельзя просто молиться и говорить: «О, Боже, я страдаю». Никто об этом не знал. Ты просто не рассказываешь о домашних проблемах, ведь так не делается.

Я делала все возможное для заработка, чтобы просто выжить. Я работала в Ladbrokes (букмекерская контора – прим. Sports.ru) 21 год. Занималась там в том числе и уборкой. Я отрабатывала свою смену, а затем дополнительно шла убираться. По субботам я также мыла посуду.

Привыкла говорить детям, что я уже поела, потому что они постоянно спрашивали: «А где твоя порция?» Но при этом мне было нечего есть. Пока была еда у моих детей, меня это более чем устраивало», – рассказала Мэл Рэшфорд в фильме BBC о футболисте.

Напомним, что Маркус Рэшфорд в течение года организовал несколько кампаний по помощи малоимущим и детям, самая известная из которых – кампания по обеспечению школьников бесплатными обедами в период каникул.

23-летний нападающий за свою благотворительную деятельность получил специальную награду от BBC.

Маркусом Рэшфордом гордится вся Англия – от королевы до Юргена Клоппа. Он вновь накормил детей по всей стране – и получил Орден

«Не знал, что кому-то читают сказки на ночь. Видел только в фильмах». У Рэшфорда новая миссия – привить детям любовь к чтению