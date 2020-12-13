Вильям Галлас: «Арсеналу» нужно назначить Виейра, если придется увольнять Артету»

Бывший защитник «Арсенала» выразил мнение, что мог бы возглавить «канониров».

«Я не знаю ответа на вопрос, что происходит в «Арсенале». Возможно, проблема в том, что Артета неподходящий тренер. На мой взгляд, у него нет опыта для управления большим клубом.

Когда он пришел сюда, я был удивлен, даже с учетом того, что он был помощником Гвардиолы. Нужен опыт, чтобы руководить 25 игроками. Все давление на тебе, решения принимаешь ты. Некоторые игроки будут недовольны тем, что не играют, и понадобится опыт, чтобы решить этот вопрос.

Когда Артета заменил Эмери, мне казалось, что «Арсеналу» стоило выбрать Виейра. Я не знаю, насколько все было серьезно с Патриком и был ли он вообще в списке, но я удивился, что тогда его имя даже не упоминали.

У Патрика больше опыта, чем у Микеля, он тренировал в МЛС, в «Ницце». Он был капитаном «Арсенала» и очень хорошо знает клуб. Если придется увольнять Артету, «Арсеналу» нужно назначить Виейра ему на замену. Уверен, фанатам это понравится», – сказал Галлас.

Кризис «Арсенала»: провалы при формировании состава важнее тренерской проблемы, но Артета не адаптируется и делает только хуже