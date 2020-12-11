«Сочи» победил «Динамо» (2:0) благодаря голу Заболотного и обошел москвичей в таблице

В 19-м туре Премьер-лиги «Сочи» выиграл у «Динамо» (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный гол забил Антон Заболотный, который вышел на поле после перерыва. Второй мяч на счету Артура Юсупова.

«Сочи» набрал 33 очка и обошел московский клуб в таблице. В активе «Динамо» осталось 30 баллов.

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