«Сочи» победил «Динамо» (2:0) благодаря голу Заболотного и обошел москвичей в таблице

В 19-м туре Премьер-лиги «Сочи» выиграл у «Динамо» (2:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победный гол забил Антон Заболотный, который вышел на поле после перерыва. Второй мяч на счету Артура Юсупова.
«Сочи» набрал 33 очка и обошел московский клуб в таблице. В активе «Динамо» осталось 30 баллов.
- Дата проведения
- 16 декабря, 18.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Голы:
- 1:0 – 52 Заболотный, 2:0 – 71 Юсупов.
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Сочи –
Джанаев, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Маргасов (Заика, 78), Нобоа (Пруцев, 83), Цаллагов, Юсупов (Боковой, 88), Терехов, Жоаозиньо (Руденко, 82), Дуганджич (Заболотный, 46).
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Динамо –
Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец (Нойштедтер, 61), Варела, Шиманьски, Моро, Фомин, Н`Жи (Комличенко, 61), Грулев (Игбоун, 54), Лесовой.
- Удаление:
- Евгеньев (64).