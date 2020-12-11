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«Сочи» победил «Динамо» (2:0) благодаря голу Заболотного и обошел москвичей в таблице

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Sports.ru Сочи Футбол

В 19-м туре Премьер-лиги «Сочи» выиграл у «Динамо» (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный гол забил Антон Заболотный, который вышел на поле после перерыва. Второй мяч на счету Артура Юсупова.

«Сочи» набрал 33 очка и обошел московский клуб в таблице. В активе «Динамо» осталось 30 баллов.

Сочи – Динамо 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
16 декабря, 18.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 52 Заболотный, 2:0 – 71 Юсупов.
СочиДжанаев, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Маргасов (Заика, 78), Нобоа (Пруцев, 83), Цаллагов, Юсупов (Боковой, 88), Терехов, Жоаозиньо (Руденко, 82), Дуганджич (Заболотный, 46).
ДинамоШунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец (Нойштедтер, 61), Варела, Шиманьски, Моро, Фомин, Н`Жи (Комличенко, 61), Грулев (Игбоун, 54), Лесовой.
Предупреждения:
Евгеньев (16), Дуганджич (44).
Удаление:
Евгеньев (64).

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