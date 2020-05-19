Жозе Моуринью: «Ливерпуль» – это результат 1894 дней работы с Клоппом. «Тоттенхэм» – это 390 дней, и у нас был карантин»

Главный тренер «Тоттенхэма» оценил недавние результаты команды перед матчем 13-го тура АПЛ против .

«Мы добиваемся хорошего результата на протяжении нескольких месяцев. Машина по добыванию результата (так назвал команду Моуринью главный тренер «Ливерпуля» – Sports.ru) – это гораздо больше.

Машина – это «Ливерпуль» на протяжении последних двух лет. Машиной был и мой «Челси», который выиграл чемпионат два раза подряд (в 2005 и 2006 годах – Sports.ru).

Мы хорошая команда, которая усердно трудится, но «Ливерпуль» – это результат 1894 дней работы под руководством Юргена, если я не ошибаюсь. Мы – результат 390 дней. Но эти 390 дней – это неправда, потому что большую часть из них мы не работали, а находились на карантине.

Я могу лишь отдать должное игрокам и очень радоваться тому, как они действуют, учитывая, на каком уровне мы сейчас боремся», – сказал Моуринью.

«Ливерпуль» примет завтра, 16 декабря. Начало матча – в 23:00. Команды набрали по 25 очков в 12 матчах и лидируют в турнирной таблице чемпионата.